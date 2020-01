ACCADDE OGGI 23 gennaio

1799- Dopo la rivoluzione francese e sull’onda della Prima Campagna d’Italia napoleonica, le truppe francesi entrano a Napoli e istituiscono la Repubblica Napoletana, conosciuta anche come Repubblica Partenopea.

1896- Wilhelm Conrad Rontgen, all’Università di Wurzburg, riesce ad andare oltre i confini del visibile e scopre i raggi X, realizzando la prima radiografia della storia.

1918- In Unione sovietica il consiglio dei commissari del popolo decreta la fondazione dell’Armata Rossa. A Mosca e a Pietrogrado si tiene il reclutamento di massa.

1960- Il batiscafo Trieste, costruito da Auguste Piccard, stabilisce il record mondiale, raggiungendo i 10.916 metri di profondità nell’abisso Challenger Deep della Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico.

1973- Richard Nixon annuncia che, a Parigi, Kissinger e Le Duc Tho hanno firmato un accordo per il “cessate il fuoco” in Vietnam, con decorrenza dal 28 gennaio.

1984- Sulla pista in cemento del Centro Deportivo di Città del Messico, Francesco Moser batte il record dell’ora, superando il muro dei 50 chilometri. Moser sale a 51,151 chilometri, dopo che quattro giorni prima aveva strappato a Eddy Merckx un primato vecchio di 12 anni.

1989- Muore a Figueras, in Catalogna, all’età di 85 anni, il pittore e scenografo spagnolo Salvador Dalì. Legato alle avanguardie artistiche degli anni ’20 e ’30, e in particolare al surrealismo, Salvator Dalì sviluppa, nelle sue opere, un originalissimo metodo paranoico, che unisce l’inconscio al reale.

1994 – Fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita Roma-Udinese: una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 chili di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore.

2007 – Muore a Portofino, all’età di 91 anni, Leopoldo Pirelli.

2011 – Google nomina amministratore delegato il cofondatore, Larry Page, e paha una liquidazione di 100 milioni di dollari all’uscente Eric Schmidt.