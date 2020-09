ACCADDE OGGI 22 settembre

1792. Viene proclamata la Repubblica Francese e questa data viene dichiarata prima data del calendario rivoluzionario.

1943. Dopo una settimana di combattimenti sanguinosi sull’isola di Cefalonia, le truppe italiane prive ormai di rifornimenti e di munizioni si arrendono ai tedeschi, che accusano l’Italia di tradimento per aver firmato l’armistizio con gli Stati Uniti e gli alleati. Per rappresaglia, e per ordine diretto di Hitler i tedeschi compiono una strage massacrando i soldati italiani disarmati. I pochi superstiti vengono imbarcati su navi che finiscono su campi minati o silurate.

1949. L’Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. In questo modo l’Urss recupera il ritardo sugli Stati Uniti che nel luglio del 1945 avevano fatto deflagrare il primo ordigno al plutonio nel poligono di Alamogordo, in New Mexico.

1973. Per la prima volta un cittadino “naturalizzato” viene nominato segretario di stato. E’ Henry Kissinger, nato in Germania da famiglia di religione ebraica.

2007. Muore all’età di 84 anni Marcel Marceau, attore teatrale e mimo francese. Il suo «Bip», personaggio che richiama il “vagabondo” di Charlie Chaplin, lo rende famoso in tutto il mondo. Autore di libri illustrati, recita anche in numerosi film.

2011 – Gli scienziati del CERN annunciano di avere scoperto che i neutrini si muovono a una velocità superiore a quella della luce.