ACCADDE OGGI 22 novembre

1963- Dallas. Il corteo presidenziale viene fatto segno da colpi d’arma da fuoco che raggiungono al capo John Fitzgerald Kennedy. Il corpo del presidente degli Stati Uniti d’America si accascia sulle braccia di sua moglie Jacqueline. JFk morirà poco dopo.

1975- Juan Carlos viene proclamato re di Spagna, a due giorni dalla morte del dittatore Francisco Franco. Nel suo primo messaggio alla nazione, pronunciato in Parlamento, Juan Carlos, che dichiara di voler essere il re di tutti gli spagnoli, manifesta i valori ai quali intende ispirare la sua azione, cioè ripristino della democrazia e giustizia per tutti i cittadini.

2005- In Germania, il leader dei Cristiani democratici, Angela Merkel, presta giuramento come cancelliere. È la prima volta, nella storia del paese, che una donna è chiamata a ricoprire tale carica. Merkel è anche il primo cancelliere nato e cresciuto in Germania est sotto il regime comunista.

2008- Muore Sandro Curzi, giornalista e politico. Ancora minorenne, aderisce al Partito Comunista; nel 1949 è fra i fondatori della Federazione dei Giovani Comunisti italiani. Nel 1959, approda a “L’Unità”, di cui diventerà direttore. Dal 1967 al 1975, è anche vicedirettore di “Paese Sera”, quotidiano serale che ha un ruolo importante nella rappresentazione della rivolta giovanile del 1968 e dell’”autunno caldo” del 1969. Nel 1975 entra in Rai, al Gr1, diretto da Biagio Agnes, con il quale, nel 1978, insieme ad Alberto La Volpe, dà vita alla Terza Rete. Dirige il Tg3 dal 1987 al 1993. Torna in Rai nel 2005 come consigliere d’amministrazione, dopo una brevi parentesi a Telemontecarlo. Dal 1998 al 2005, dirige “Liberazione”, l’organo di Rifondazione comunista.