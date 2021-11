ACCADDE OGGI 22 novembre

1286 – Re Enrico V di Danimarca viene assassinato a Viborg.

1836 – Papa Gregorio XVI pubblica l’enciclica “La molteplicità” sui casi di matrimoni tra consanguinei.

1911 – I turchi, guidati da Mustafa Kemal, sconfiggono gli italiani nella battaglia di Tobruk nell’ambito della guerra italo-turca.

1928 – Viene eseguito per la prima volta all’Opéra di Parigi il Bolero di Maurice Ravel.

1942 – Battaglia di Stalingrado: il generale tedesco Paulus comunica con un telegramma a Hitler che l’armata tedesca è circondata dal contrattacco sovietico.

1963– Dallas. Il corteo presidenziale viene fatto segno da colpi d’arma da fuoco che raggiungono al capo John Fitzgerald Kennedy. Il corpo del presidente degli Stati Uniti d’America si accascia sulle braccia di sua moglie Jacqueline. JFk morirà poco dopo.

1718 – Edward Teach, meglio noto come il pirata Barbanera (che nella sua carriera aveva catturato 140 navi), muore in una battaglia con la nave britannica Pearl.

1975– Juan Carlos viene proclamato re di Spagna, a due giorni dalla morte del dittatore Francisco Franco. Nel suo primo messaggio alla nazione Juan Carlos annuncia il ripristino della democrazia.

1986 – Mike Tyson batte per ko al 2° round Trevor Berbick diventando il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella storia del pugilato a 20 anni e 4 mesi.

2002 – In Nigeria più di 100 persone vengono uccise durante un attacco terroristico contro le partecipanti al concorso per Miss Mondo.

2005– In Germania, il leader dei Cristiani democratici, Angela Merkel, presta giuramento come cancelliere. È la prima volta, nella storia del paese, che una donna è chiamata a ricoprire tale carica. Merkel è anche il primo cancelliere nato e cresciuto in Germania est sotto il regime comunista.

2007 – Muore a Losanna il coreografo Maurice Bejart. Nel 1993 aveva ricevuto il Premio Imperiale, uno dei più prestigiosi riconoscimenti giapponesi all’arte mondiale.

2008– Muore Sandro Curzi, giornalista e politico. Nel 1949 era stato fra i fondatori della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 1959 entra a “l’Unità”, poi passa a “Paese sera” di cui diventerà vice direttore. Nel 1975 entra in Rai al Gr1 diretto da Biagio Agnes, con il quale nel 1978 darà vita al Tg3, che dirigerà dal 1987 al 1993. Dal 1998 al 2005, dirige “Liberazione”, l’organo di Rifondazione comunista.

2012 – Un gruppo di ricercatori a Washington scopre che il feto sbadiglia nell’utero: un segnale di maturazione del cervello.