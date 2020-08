ACCADDE OGGI 22 agosto

1485. Nella battaglia di Bosworth, conclusiva della “Guerra delle due rose”, il sovrano inglese Riccardo III viene ucciso dal nobile Henry Tudor.

1864. Viene fondata a Ginevra la Croce Rossa Internazionale.

1922. Viene rappresentata per la prima volta a Milano un’opera di Anton Chekov, “Zio Vania” in quattro atti, dalla compagnia Campa-Palmarini- Capodaglio.

1938. Il regime fascista impone il censimento degli ebrei in Italia per attuare un’azione razzista persecutoria mirata.

1951. La first lady argentina, Evita Peron, si candida alla vicepresidenza del Paese. Già nominata ministro del Lavoro, all’indomani dell’elezione alla presidenza del marito Domingo Peron, porta avanti con lui numerose riforme economiche di stampo socialista.

1978. Muore a Ginevra lo scrittore e politico Ignazio Silone, al secolo Secondino Tranquilli. Costretto ad emigrare in Svizzera per la sua attività politica (ha partecipato nel ’21 alla fondazione del Partito comunista) pubblica il suo primo romanzo, Fontamara, che narra le vicende dei abruzzesi. Poi per l’accusa di collaborazione con l’OVRA, la polizia politica fascista, negli anni Venti, quando era un dirigente di primo piano del Pci clandestino, viene espulso ed entra in conflitto con il suo ex partito.

1978. Il presidente del Kenya Yomo Kenyatta muore nella sua casa di Mombasa. Considerato il padre della patria, conduce il Kenya nella lotta di liberazione dal colonialismo fino all’indipendenza, ottenuta nel 1963. E’ uno dei leader più noti del nazionalismo africano.

2009. Vincita record al Superenalotto: viene realizzata in provincia di Massa Carrara con una schedina da 2 euro che vince circa 148 milioni.

2010 – I 33 minatori cileni intrappolati dal 5 agosto nella miniera di San Josè a 700 metri di profondità riescono per la prima volta a far arrivare segnali a soccorritori e familiari: fanno sapere di avere ossigeno e viveri per sopravvivere in attesa di essere riportati in superficie.