ACCADDE OGGI 21 settembre

1792. L’Assemblea nazionale in Francia vota l‘abolizione della Monarchia.

1864 – Imponenti manifestazioni a Torino contro il trasferimento della capitale d’Italia a Firenze. La dura repressine provocherà 52 morti e centinaia di feriti.

1924. Viene inagurarto il primo tratto della “Autostrada dei Laghi” (Milano-Varese), la prima al mondo destinata esclusivamente al traffico automobilistico.

1961. L’argentino Antonio Albertondo è il primo ad attraversare a nuoto il canale della Manica da costa a costa ritorno. Impiega 48 ore e 10 minuti con un’unica pausa di 4 minuti.

1965. Il senatore Amintore Fanfani assume la carica di presidente di turno delle Nazioni Unite.

1976. Viene assassinato a Washington l`ex ministro del governo di Salvador Allende Orlando Letelier. La sua auto, imbottita di esplosivo, viene fatta saltare in aria. Letelier del Solar è un diplomatico, un politico, e un attivista impegnato a combattere la dittatura di Augusto Pinochet.

1979. Terroristi di “Prima linea” assassinano a Torino Carlo Ghiglieno, direttore del reparto pianificazione auto della Fiat

1990. Viene assassinato, Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” (38 anni), mentre percorre senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L’omicidio è opera di quattro sicari assoldati dalla Stidda, una organizzazione mafiosa agrigentina in contrasto con Cosa Nostra.

1998. Muore Clara Calamai, l’attrice italiana divenuta celebre per per essere apparsa a seno nudo nel 1941 in “La cena delle beffe”, diretto da Alessandro Blasetti. Molto amata da Visconti, uno dei ruoli che la lega alla storia del cinema è quello da lei interpretato in Ossessione.

2006 – Militari italiani e britannici in Iraq lasciano Nassirya e passano le consegne alle autorità locali per il controllo sulla sicurezza.

2008- Secondo la rivista Forbes i musicisti che hanno guadagnato di più nell’anno sono i Rolling Stones: 88 milioni di dollari.