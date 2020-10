ACCADDE OGGI 21 ottobre

1520 – Durante la circumnavigazione della Terra Ferdinando Magellano scopre il canale che ora porta il suo nome.

1805- Guerre napoleoniche. La flotta navale britannica guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson sconfigge una flotta franco-iberica al largo delle coste spagnole. L’esito del conflitto, favorevole a Nelson, stronca le ambizioni di Napoleone e stabilisce la supremazia della Gran Bretagna sui mari.

1879- Le prime pagine dei giornali annunciano che il giorno prima l’inventore Thomas Edison ha messa a punto una lampada elettrica. E’ il primo caso di una invenzione pubblicizzata facendo ricorso a mezzi di comunicazione di massa, grazie a una campagna stampa ben orchestrata dallo stesso Edison.

1959- A New York apre al pubblico il Guggenheim Museum progettato da Frank Lloyd Wright. Il grande Museo di Arte moderna e contemporanea ospiterà, fra gli altri, capolavori di Vasily Kandinsky, Edouard Manet, Joan Mirò, Piet Mondrian e Pablo Picasso.

1969 – Willy Brandt viene nominato Cancelliere della Repubblica Federale di Germania-

1984 – Muore a 52 anni il regista Francois Truffaut, che 10 anni prima aveva vinto l’Oscar con “Effetto notte”, considerato tra le maggiori opere della cinematografia mondiale.

1998 – Il nuovo governo di centrosinistra presieduto da Massimo D’Alema presta giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

2007 – Il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen vince il campionato del mondo di Formula 1 battendo per un solo punto Lewis Hamilton. La Ferrari si aggiudica anche il mondiale costruttori.

2009- Muore a Roma il giurista Giuliano Vassalli. Nato a Perugia nel 1915, si laurea a Roma nel 1936. L’8 settembre 1943 entra nella Resistenza romana, e, dall’ottobre del 1943 alla fine di gennaio del 1944, fa parte della Giunta militare centrale del Comitato di liberazione nazionale.

2010 – La Birmania diventa Repubblica dell’Unione del Myanmar.

2014 – Il velocista Oscar Pistorius viene riconosciuto colpevole di omicidio colposo per l’uccisione della fidanzata Reeva Steenkamp e condannato a 5 anni di carcere per aver sostenuto di averla scambiata per un intruso introdottosi nel suo appartamento a Pretoria.