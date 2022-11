MONDIALE, PRIMO TRIS DI GARE/ Risultato tennistico per l’Inghilterra contro l’Iran, l’Olanda stende il Senegal in extremis, in parità Stati Uniti-Galles. Gli iraniani non cantano l’inno per protesta contro il regime di Teheran. Ai limiti dell’ipocrisia, invece, la polemica inglese tra “Black Lives Matter” e richiesta della fascia di capitano arcobaleno

Sport