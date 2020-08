ACCADDE OGGI 2 agosto

1787. Gli scalatori Horace de Saussure e Jacques Balmat raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Bianco, la più alta dell’Europa centrale.

1902. Entra i vigore il decreto di Vittorio Emanuele III che abolisce l’incatenamento obbligatorio per il trasferimento dei detenuti.

1916 – Un’esplosione affonda la nave da battaglia Leonardo Da Vinci nel Mar Piccolo di Taranto. 249 le vittime tra membri dell’equipaggio e soccorritori.

1921 – Muore per una peritonite a Napoli all’età di 48 anni il tenore grande Enrico Caruso.

1934. Con la morte del presidente dei Reich Paul von Hindenburg, Adolf Hitler assume in sé entrambe le cariche di capo dello Stato e capo del governo.

1945. Muore all’età di 82 anni il compositore Pietro Mascagni, che aveva ottenbuto grande popolarità con la sua prima opera, “Cavalleria rusticana”, tratta da una novella di Giovanni Verga.

1955 – In Svizzera George de Mestral brevetta il Velcro, un sistema di chiusura tra due tessuti che a contatto rimangono agganciati. Il nome deriva dalle sillabe iniziali di due parole: velluto (velours) e gancio (crochet).

1980. Ore 10.25: la strage di Bologna. Una bomba a tempo, contenuta in una valigia abbandonata, esplode nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna. 85 persone rimangono uccise. Oltre duecento i feriti. Crolla un’intera ala della stazione, investendo in pieno il treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario e il parcheggio dei taxi antistante. I mandanti della strage non sono mai stati identificati. La sentenza definitiva giungerà solo nel 1995: il 23 novembre la Corte di Cassazione emette la condanna all’ergastolo, quali esecutori, per i neofascisti dei NAR Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che si sono sempre dichiarati innocenti. L’ex capo della P2 Licio Gelli, l’ex agente del SISMI Francesco Pazienza e gli ufficiali del servizio segreto militare Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte vengono condannati per il depistaggio delle indagini. Il 9 giugno 2000 la Corte d’Assise di Bologna emette nuove condanne per la stessa motivazione. Nel 2007 arriva anche la condanna definitiva in Cassazione per Luigi Ciavardini, minorenne all’epoca dei fatti.

1998. Dopo 33 anni il Tour de France viene vinto di nuovo da un italiano, Marco Pantani. L’ultimo italiano a vincere la più importante gara ciclistica a tappe era stato nel 1965 Felice Gimondi.

2002 – La Turchia abolisce la pena di morte, ma solo in tempo di guerra.

2009 – A Salisburgo vengono eseguite per la prima volta due opere sconosciute di Mozart.