ACCADDE OGGI 19 ottobre

1812. Napoleone è costretto – dalla reazione dello zar e dei cittadini a lui fedeli – a ritirarsi da Mosca dopo aver conquistato la città ed essersi insediato al Cremlino.

1912. Al termine della guerra italo-turca, l’Italia sottrae all’impero ottomano la città di Tripoli. La Libia diventa colonia italiana.

1996. Muore Aldo Capitini, esponente italiano del movimento pacifista e della nonviolenza, ideatore e organizzatore, dal 24 settembre 1961, della Marcia per la Pace e la fratellanza dei popoli, un corteo che si snoda per le strade che da Perugia conducono ad Assisi.

2003. In piazza San Pietro, davanti a 300 mila fedeli, Giovanni Paolo II celebra la beatificazione di madre Teresa di Calcutta.

2005. A Bagdad si apre il processo a Saddam Hussein, accusato di crimini contro l’umanità. Alla fine verrà condannato a morte. Ma la sua eliminazione, voluta dagli Usa governati da Bush junior e appoggiata dall’Occidente, aprirà la strada al dilagare del terrorismo in Iraq e non solo.

2007 – Per una forma di protesta attuata a Roma da ignoti (probabilmente contro il giusto divieto di compiervi immersioni), viene tinta di rosso l’acqua della Fontana di Trevi.

2009. Muore a Velletri Alberto Testa, uno dei più noti parolieri italiani, autore dei testi di circa 1500 canzoni, fra cui moltissimi grandi successi come Quando quando quando, Un anno d’amore, Innamorati a Milano fino a Grande grande grande, su musica di Tony Renis, successo mondiale di Mina. Come autore televisivo firma programmi come Senza Rete, e Non stop con la regia di Enzo Trapani in cui lancia comici come Massimo Troisi, Lello Arena e Carlo Verdone.