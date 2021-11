ACCADDE OGGI 19 novembre

1493 – Nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo Cristoforo Colombo approda su un’isola alla quale dà il nome di San Juan Batista, l’attuale Porto Rico.

1816 – Con il benestare dello zar Alessandro I viene fondata a Varsavia l’Università Reale di Polonia.con 5 facoltà: Legge, Medicina, Filosofia, Teologia, Arte e studi umanistici.

1916 – Viene fondata negli Stati Uniti la casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer.

1942– Mentre infuria la battaglia di Stalingrado, il generale sovietico Georgy Zhukov dà il via all’Operazione Urano. L’Armata Rossa inizia una complessa manovra di accerchiamento della VI armata tedesca guidata dal generale von Paulus. Il successo dell’operazione volge definitivamente le sorti della battaglia in favore dell’URSS.

1955 -. Debutta in televisione il programma “Lascia o raddoppia?“, gioco condotto da Mike Bongiorno.

1969- A Milano le manifestazioni indette dall’Unione Comunisti Italiani e dal Movimento Studentesco finiscono in tragedia. Durante gli scontri con le forze dell’ordine, l’agente della Celere Antonio Annarumma muore colpito alla testa da un tubo d’acciaio. Per molti storici, Annarumma è la prima vittima degli Anni di piombo in Italia.

1969 – Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro Pelé segna, su rigore, il millesimo gol della sua carriera nella partita Santos-Vasco de Gama.

1975- Muore Francisco Franco. Il dittatore governa in Spagna dal 1939. Aveva assunto il potere dopo la vittoria nella guerra civile contro le forze del Fronte Popolare, ottenuta grazie all’aiuto di Mussolini e Hitler.

1977- Il presidente egiziano Anwar Sadat si reca in Israele in visita ufficiale. È il primo leader arabo a visitare lo stato ebraico. L’incontro con il primo ministro israeliano Menachem Begin inaugura una stagione di negoziati, culminata nel 1978 negli accordi di pace di Camp David, per i quali entrambi ricevono il Premio Nobel per la Pace.

1985 – A Ginevra si svolge il primo incontro – di un’ora – tra il presidente sovietico Michail Gorbaciov, e il presidente statunitense Ronald Reagan.

1998 – Il regista Alan J. Pakula a Long Island viene trafitto in auto da una sbarra di ferro che attraversa il parabrezza. Aveva diretto tra gli altri il film “Tutti gli uomini del presidente“.

2001- La giornalista Maria Grazia Cutuli è uccisa in un attentato a Sarobi, sulla strada che da Jalalabad porta a Kabul. Corrispondente del “Corriere della Sera”, stava seguendo nel paese le operazioni militari successive alla caduta del regime dei talebani in Afghanistan. A morire nello stesso agguato altri tre cronisti, l’australiano Harry Burton, l’afghano Azizullah Haidari, entrambi corrispondenti della «Reuters» e lo spagnolo Julio Fuentes del «Mundo».

2004 – Ritrovato a Barcellona il Pierolapithecus catalanicus, il primate soprannominato “Pau” che risale a 13 milioni di anni fa, considerato l’anello mancante tra la scimmia e l’uomo.

2005 – Alberto II, figlio di Ranieri III, morto il 6 aprile, sale al trono del Principato di Monaco . Il neo principe fa distribuire migliaia di bottiglie di champagne perché tutti i cittadini monegaschi possano brindare all’evento.

2010 – Il Dalai Lama denuncia l’obbligo, imposto dalla Cina, dell’insegnamento del mandarino nelle scuole del Tibet, che definisce un “genocidio culturale”.