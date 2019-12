ACCADDE OGGI 19 dicembre

1793. A Tolone, Napoleone Bonaparte sconfigge i monarchici e le truppe inglesi che li appoggiano. L’impresa gli vale la nomina a generale di brigata.

1915. Brevettata a Parigi da Georges Claude la lampada a neon, creata a scopi pubblicitari.

1939 – Il regime fascista sostituisce il Parlamento italiano con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

1946. Il rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh attacca i francesi ad Hanoi. È l’inizio della guerra d’Indocina, al termine della quale il Vietnam, in precedenza colonia francese, sarà riconosciuto come stato indipendente, anche se diviso in due parti: il Sud filo-statunitense e il Nord comunista e filo-sovietico.

1974. – Viene messo in vendita il primo computer, l’Altair 8800.

1983. Si chiama Lisa il primo personal computer che dispone di mouse e interfaccia grafica rivoluzionaria viene commercializzato dalla Apple.

1984. Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la Dichiarazione congiunta sino-britannica, che cede Hong Kong alla sovranità cinese nel 1997.

1984. A Città del Messico Francesco Moser stabilisce il record mondiale dell’ora di ciclismo percorrendo 50 km e 808 metri. Il precedente record era di 49,432 km stabilito da Eddy Merckx.

1992. Muore a 73 anni, a seguito di un incidente stradale, Gianni Brera, tra i più noti e apprezzati giornalisti e scrittori sportivi italiani. Dopo la seconda guerra mondiale, il 2 luglio 1945, Brera, per la “Gazzetta dello Sport“, aveva cominciato a organizzare, in pochi giorni, il primo Giro d’Italia di ciclismo dopo la seconda guerra mondiale.

1996. Muore a Parigi, per un tumore polmonare all’età di 72 anni, l’attore Marcello Mastroianni. Interprete eclettico di tanti film di successo, spesso in coppia con Sophia Loren, è il protagonista preferito da Federico Fellini, per il quale interpreta “La Dolce Vita”, nel 1960, e “8 e mezzo”, nel 1963.

2005. Dopo dieci anni di lavori vengono inaugurati i 190 chilometri della ferrovia Roma-Napoli ad Alta Velocità. Durante una corsa di prova viene raggiunta la velocità di 347 chilometri orari. La linea è una tratta del Corridoio uno, che dovrà collegare, secondo i progetti della Unione Europea, Berlino al Mediterraneo.