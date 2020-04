ACCADDE OGGI 19 aprile

1882- Muore a Londra sir Charles Darwin. Nato nel 1809, Darwin intraprende molto presto studi di zoologia e botanica, e, nel 1831, s’imbarca come naturalista sul brigantino “Beagle”, attrezzato per compiere ricerche scientifiche e rilevazioni geografiche.

1906 – Muore a Parigi, travolto da un carro sul Lungosenna Pierre Curie, che quattro anni prima, con le ricerche scientifiche condotte con la moglie, aveva isolato il radio.

1937- Con il regio decreto legge numero 880 del 1937, l’Italia vara la prima legge di tutela della razza, rivolta in particolare agli italiani che vivevano nelle colonie africane.

1943- Gli ebrei del ghetto di Varsavia iniziano l’ultima disperata difesa contro la soluzione finale che le SS intendono attuare secondo gli ordini di Himmler.

1956- A Montecarlo, si celebra un matrimonio da favola: il Principe Ranieri di Monaco sposa la bellissima attrice hollywoodiana Grace Kelly. La loro unione durerà fino al 1982, quando Grace resterà uccisa in un tragico incidente d’auto.

1977 – Allarme in Lombardia per la scoperta di diossina in 15 stabilimenti Cesano Maderno dopo l’incidente avvenuto all’Icmesa di Seveso.

1979 – L’agente della Digos Andrea Campagna, 24 anni, viene assassinato a Milano da un gruppo di terroristi che agivano con l’insegna di “Proletari Armati per il Comunismo“.

1993- Al termine di 51 giorni di assedio, agenti dell’FBI assaltano il ranch di Waco, dove sono asserragliati circa 90 membri della setta dei davidiani insieme al loro “capo spirituale” David Koresh.

1995 – Camion bomba contro un edificio federale di Oklahoma City. I morti sono 168, un centinaio i feriti.

1999 – Bonn cessa di essere, dopo 50 anni, la capitale provvisoria della Germania: la sede del governo torna ad essere a Berlino nel palazzo del Reichstag.

2004 – Il Tribunale Internazionale dell’Aja definisce “genocidio” l’uccisione di 7400 musulmani bosniaci avvenuto a Srebrenica da parte di serbo-bosniaci l’11 luglio del 1955.

2005- L’elezione di Benedetto XVI. Alle 17.50, la fumata bianca e le campane di San Pietro annunciano al mondo che il Conclave ha eletto il nuovo Papa: è il cardinale Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, che pochi giorni prima ha officiato i funerali del suo predecessore, Giovanni Paolo II.

2006 – La Corte di Cassazione assegna definitivamente la vittoria elettorale all’Unione di centrosinistra (l’Ulivo) sul centrodestra per 24.755 voti dopo la verifica dei risultati.

2007 – In Danimarca il primo ministro presenta il nuovo governo composto da 20 ministri, di cui 12 sono donne.