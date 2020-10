ACCADDE OGGI 16 ottobre

1387 – Viene costituita a Milano, per volontà dell’arcivescovo Antonio da Saluzzo, la Veneranda Fabbrica del Duomo, che ha come finalità la costruzione della cattedrale cittadina.

1793- La regina di Francia Maria Antonietta viene ghigliottinata a Parigi. Ostile ad ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, durante la Rivoluzione francese è stata messa in stato di arresto insieme alla famiglia reale.

1923 – I fratelli Walt e Roy Disney il “Disney Brothers Cartoon Studio” per la produzione di film di animazione, basati su “Alice nel paese delle meraviglie“.

1934- L’Armata Rossa cinese guidata da Mao Tse Dung inizia la Lunga marcia. Per sfuggire all’accerchiamento delle truppe di Chang Kai Shek, centomila soldati percorrono, in un anno, oltre 10 mila chilometri per stabilire a Yan’an il quartier generale del Partito comunista cinese. Solo 4.000 sopravviveranno agli stenti, ai bombardamenti aerei e alle continue battaglie con le forze nazionaliste.

1943- Sono le 5 e 30 di un sabato mattina quando le truppe naziste entrano a Portico d’Ottavia, nel ghetto di Roma, per condurre a termine un vasto rastrellamento di ebrei. A comandarle è il tenente colonnello Kappler, che promette loro la salvezza in cambio della consegna di 50 chili d’oro. Due giorni dopo i tedeschi deportano ad Auschwitz 1023 ebrei, di cui solo 16 torneranno vivi dai campi di concentramento.

1978- Il cardinale polacco Karol Wojtyla sale al soglio pontificio, prendendo il nome di Giovanni Paolo II, in omaggio a quello del suo predecessore.

1982. Si spegne a Mestre il grande tenore Mario Del Monaco (era nato a Firenze nel 1915).

1989. Incontro di due giorni tra il leader libico Gheddafi e quello egiziano Mubarak dopo 12 anni di interruzione dei rapporti tra i due paesi.

1994. Un referendum sancisce l’ingresso della Finlandia nell’Unione europea.

1998– Viene arrestato a Londra l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet su mandato del giudice spagnolo Garzon.

2004. Paolo Bettini vince la Coppa del mondo di ciclismo: è il primo campione a vincere il titolo per tre anni consecutivi.