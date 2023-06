ACCADDE OGGI 16 GIUGNO

1903 – Henry Ford fonda la casa automobilistica.Un’automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida. Sono le linee guida del progetto che aveva in mente l’imprenditore statunitense Henry Ford, quando fondò a Detroit, in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford motor company. L’impresa cominciò grazie a un capitale di 28mila dollari, messo a disposizione da dodici investitori.

1963 – Prima donna nello spazio. Si chila prima donna della storia lanciata nello spazio. Aveva 26 anni e un passato da operaia, quando fu selezionata per il programma di addestramento da cui dovevano uscire i futuri astronauti della missione sovietica Vostok, la prima a portare l’uomo nello spazio.

1911 – Nasce IBM.In principio si occupava di orologi e altri macchinari industriali, poi passò all’elaborazione dati e aprì l’era dell’informatica. Nel mondo è nota come IBM.

Oroscopo per i nati oggi: Sensibile e romantico, in gioventù sei un po’ troppo ingenuo, e rischi di subire qualche delusione. Non farti condizionare da eventuali esperienze negative, fai tesoro degli errori passati, e non chiuderti alle nuove, positive proposte che la vita ti offrirà in tutti i campi.