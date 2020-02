ACCADDE OGGI 15 febbraio

1808 –Nella sede provvisoria del Monte di Pietà si aprono le prime contrattazioni della Borsa di Milano, fondata dal vicerè Eugenio Beauharnais con il nome di Camera di Commercio.

1848- Il Granduca di Toscana Leopoldo II, che aveva già manifestato una volontà riformatrice, promulga la Costituzione. La carta, pubblicata 2 giorni dopo, si distingue in modo significativo dalle altre dello stesso periodo, perché riconosce a tutte le confessioni religiose il diritto alla piena libertà.

1989- Mosca comunica ufficialmente che il corpo di occupazione sovietico ha completato il ritiro delle truppe dall’Afghanistan. Nei circa dieci anni di occupazione, l’Unione Sovietica subirà ingenti perdite in uomini e mezzi.

1944- Seconda guerra mondiale. Aerei alleati, impegnati nella guerra contro il fascismo e le truppe tedesche, bombardano l’Abbazia di Montecassino, rasa al suolo benché non vi fossero all’interno soldati tedeschi. Muoiono centinaia di civili.

1977- Viene arrestato Renato Vallanzasca. Criminale di lungo corso, il primo arresto risale al 1972. La sua carriera di bandito riempie le cronache degli anni ’70. Il “bel René” come viene soprannominato dalla stampa, è un personaggio leggendario, un eroe negativo autore di atroci delitti e clamorose evasioni.

2003- Circa tre milioni di persone sfilano per le strade di Roma. Ad aprire la testa del corteo è uno striscione per dire no alla guerra all’Iraq “senza se e senza ma”. Lungo tutto il percorso sventolano le bandiere arcobaleno della pace.

2005 – Viene fondato da tre dipendenti di PayPal il sito internet di condivisione video Youtube.

2013 – Un meteorite di circa 10 tonnellate si disintegra nell’atmosfera scagliando frammenti nei cieli sopra gli Urali. 1200 persone riportano ferite.

2014 – Il francese Renaud Lavillenie fissa il nuovo il record nel salto con l’asta indoor con metri 6,16, superando di un centimetro quello di Sergej Bubka.