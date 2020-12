ACCADDE OGGI 15 dicembre

1890- Muore Toro Seduto, condottiero nativo americano. Il 25 giugno 1876, Toro Seduto guida alla vittoria più di 3.500 guerrieri Sioux e Cheyenne nella famosa battaglia di Little Big Horn, nel corso della quale annienta il 7° cavalleggeri del colonnello George Armstrong Custer.

1939- Ad Atlanta, in Georgia, viene proiettato per la prima volta “Via col vento”. Tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mitchell, il film incassa nella prima settimana la cifra record di 80 milioni di dollari, tanto che il Times dedica la copertina a Rossella O’Hara. Un film vincitore di ben 10 Oscar nel 1940.

1966- Muore a Los Angeles Walt Elias Disney. Produttore e pioniere del cinema d’animazione, padre di Topolino e Paperino. Partito nel 1923 per la California con 40 dollari in tasca e con un biglietto di sola andata, lo ritroviamo nel dopoguerra a capo della più florida major hollywoodiana: The Walt Disney Company. Come Charlie Chaplin, anche Disney, durante il maccartismo, viene sottoposto a interrogatori e indagini da parte del Comitato delle Attività Non-Americane, a cui denuncia come filocomunisti alcuni dipendenti.

1969– Muore l’anarchico Giuseppe Pinelli, schiantandosi al suolo dopo un volo dal quarto piano dell’edificio della questura di Milano. La morte, la cui dinamica non fu mai del tutto chiarita, avvenne mentre Pinelli veniva interrogato dalla squadra del commissario Luigi Calabresi sulla strage di piazza Fontana.

1976- Sesto San Giovanni. Il brigatista Walter Alasia viene ucciso in casa in un conflitto a fuoco con la polizia. Alasia ha vent’ anni. Da quel giorno, la colonna milanese delle Brigate Rosse è intitolata a lui.

1979- Prendono il via le trasmissioni della terza rete Rai. A dirigere il canale è chiamato Giuseppe Rossini, mentre il Tg regionale è affidato a Biagio Agnes, condirettore è Sandro Curzi.

1990 – Silvio Berlusconi sposa Veronica Lario.

2000- Viene spento il terzo reattore dell’impianto nucleare di Cernobyl. Lo stop definitivo arriva durante una cerimonia ufficiale che si svolge a Kiev, nel corso della quale il presidente ucraino, Leonid Kuchma, ordina di premere il pulsante d’arresto della centrale. Si conclude la tragica vicenda iniziata il 26 aprile 1986.

2005- L’Iraq va alle urne per eleggere il parlamento del dopo Saddam Hussein. Nelle proiezioni gli sciiti sono in testa, nel nord sono in vantaggio i curdi, mentre i sunniti denunciano irregolarità elettorali.