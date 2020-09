ACCADDE OGGI 14 settembre

1321 – Muore a Ravenna Dante Alighieri all’età di 57 anni. Rientrando da Venezia attraversando le Valli di Comacchio, l’autore della Divina Commedia aveva contratto la malaria ed era stato colpitodalla febbre.

1866 – George K. Anderson ottiene a Memphis (Tennessee) il brevetto per l’invenzione del nastro a inchiostro per la macchina da scrivere.

1927. Muore in un terribile incidente la danzatrice Isadora Duncan, pioniera della danza moderna. Rimane strangolata dalla lunga sciarpa che portava al collo, impigliatasi nella ruota della sua auto decappottabile.

1960. Viene istituita, in una conferenza a Bagdad di alcuni paesi arabi, l’Opec, Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Tra gli obiettivi: coordinare e unificare le politiche petrolifere dei paesi membri e assicurare la stabilità della produzione e dei prezzi.

1982. A seguito delle gravi ferite riportate in un incidente d’auto muore l’attrice Grace Kelly, principessa di Monaco.

1988. A Trapani il giudice Alberto Giacomelli, presidente di Corte d’ Assise in pensione, viene ucciso mentre sta rientrando a piedi nella sua casa di campagna. Da presidente di sezione del tribunale aveva confiscato terreni e case a Mazara del Vallo di proprietà di Gaetano Riina.

1991. Uno squilibrato di Prato, Piero Cannata, prende a martellate il piede sinistro della statua di Michelangelo nella Galleria dell’Accademia di Firenze. Dice di averlo fatto su richiesta della Bella Nani, ritratta in un dipinto del Veronese esposto al Louvre.

2000. Debutta in Italia, su Canale 5, il reality show “Il grande fratello” (condotto da Daria Bignardi) un format importato dagli Stati Uniti: 10 persone chiuse per 99 giorni in una casa spiate costantemente dalle telecamere.

2003. Gli svedesi si pronunciano in un referendum contro l’adesione del loro paese alla moneta unica europea.

2004 – Muore a Milano per un cancro all’età di 52 anni la cantante palermitana Giuni Russo, che aveva debuttato vincendo giovanissima il Festival di Castrocaro e aveva raggiunto il successo nel 1982 con la canzone “Un’estate al mare“.