ACCADDE OGGI 14 marzo

1861 –Vittorio Emanuele II riceve il titolo di re d’Italia con l’approvazione del disegno di legge della Camera dei deputati.

1883 – Muore a Londra, all’età di 64 anni, il filosofo ed economista tedesco Karl Marx, autore del volume “Il capitale“.

1884- Muore a Biella Quintino Sella. Considerato il padre del liberismo economico, riesce da ministro delle finanze a riportare in pareggio i conti dello Stato grazie a misure efficaci ma talvolta molto impopolari, come ad esempio la “tassa sul macinato”.

1948- Nella basilica romana di Santa Maria Maggiore papa Pio IX emana lo “Statuto Nelle Istituzioni”. Il pontefice dota in questo modo lo stato vaticano di una costituzione.

1972- L’editore Giangiacomo Feltrinelli, il 14 marzo 1972, rimane ucciso in una esplosione vicino a un traliccio dell’alta tensione nella periferia di Milano, ma sulla cause nella sua morte non è mai stata fatta del tutto luce.

1978- Le truppe Israeliane invadono il Libano dando inizio alla cosiddetta operazione Litani. Israele vuole creare una fascia di sicurezza all’interno del territorio libanese che si estenda fino alle rive del fiume Litani.

1981- Muore a Londra Paolo Grassi, tra i più importanti impresari teatrali italiani, fondatore nel 1947 insieme a Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano. Negli anni 70 Grassi è il sovrintendente del Teatro alla Scala, mentre dal 1977 al 1980 presidente della RAI.

1994 – Viene presentata all’Università di Helsinki la prima versione stabile del sistema operativo Linux per personal computer messo a punto da Linus Torvalds.

1995 – Per la prima volta viene ospitato a bordo di un mezzo spaziale russo (Soyuz TM-21) un astronauta americano, il ricercatore Norman Thagard, per raggiungere la stazione orbitante Mir, dove resterà per quasi 6 mesi.

2000 – Visita ufficiale in Polonia del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

2004 – Il calciatore Roberto Baggio mette a segno il 200° gol in serie A, uguagliando un primato raggiunto solo da Altafini, Piola, Nordhal e Meazza.

2004 – Giovanni Paolo II raggiunge i 9281 giorni di pontificato, diventando il più lungo nella storia della Chiesa dopo quello di Pio IX, durato 11393 giorni.

2013 – Xi Jinping è il nuovo presidente della Repubblica Popolare Cinese.

2018 – World Happines Report pubblica una singolare” graduatoria dei 56 paesi più felici”: al primo posto colloca la Finlandia, seguita da Finlandia e Danimarca; all’ultimo post il Burundi. L’Italia viene classificata al 47° posto preceduta da Thailandia e Ecuador.