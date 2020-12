ACCADDE OGGI 14 dicembre

TUTTI PER PABLITO/ Il Milan stecca: Inter, Juventus, Napoli e Roma ne approfittano per accorciare sulla capolista. La Vecchia Signora ritrova le reti di Dybala, i giallorossi a Bologna segnano 5 gol in un tempo. Vince anche l’Atalanta che mette nei guai la Fiorentina di Prandelli in caduta libera. E ora tour de force fino a Natale

Sport