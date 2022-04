ACCADDE OGGI 13 aprile

1769 – Il brigantino Endeavour dell’esploratore James Cook arriva nell’isola polinesiana di Tahiti.

1895 – Alle falde del Vesuvio vengono trovati i resti di una villa romana risalente al 30 a.C. sepolta dalla eruzione del vulcano. Era stata l’abitazione di Lucio Erennio Floro.

1919- Nella città di Amritsar, in India, le truppe britanniche, guidate dal Brigadiere Generale Dyer, aprono il fuoco su una folla di manifestanti. I soldati sparano fino all’esaurimento delle munizioni, uccidendo 379 persone e ferendone oltre 1200.

1943- Seconda guerra mondiale. Radio Berlino annuncia che la Wermacht ha scoperto, nella foresta di Katyn, fosse comuni contenenti migliaia di cadaveri. Si tratta delle vittime di una feroce esecuzione di massa di ufficiali e prigionieri di guerra polacchi, compiuta dai sovietici.

1959 – In una intervista al settimanale “Gente” il cardinale Ottaviani precisa che la scomunica prevista per chi vota Partito comunista riguarda… solo “coloro che praticano discipline marxiste”.

1964 – Federico Fellini vince per la terza volta l’Oscar per il miglior film straniero con “8 e 1/2”. Lo aveva vinto nel 1957 con “Le notti di Cabiria” e nel 1958 con “La strada“. Nello stesso anno Sidney Poitier è il primo attore di colore ad essere premiato come miglior attore protagonista.

1966- Muore in un incidente aereo molto sospetto il presidente dell’Iraq Abdel Salam Aref. Aveva fatto parte del gruppo di generali che nel 1958 aveva rovesciato la monarchia hashemita dell’Iraq e nel 1963 abbattuto il regime di Abdel Karim Kassem che aveva guidato il golpe del 1958.

1966 – Muore a Milano all’età do 85 anni il pittore Carlo Carrà, maestro co-fondatore del Futurismo.

1970- L’astronauta Jack Swigert, membro dell’equipaggio dell’Apollo 13 lanciato verso la Luna, comunica al quartier generale della Nasa: “Houston, qui abbiamo un problema“. C’è stata un’esplosione a bordo e la navicella sta perdendo rapidamente ossigeno.

1976 – Un incendio, di origini dolose, devasta lo stabilimento Fiat di Rivalta, dove lavorano 15mila persone. I danni ammontano a due milardidi lire.

1986- Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma. E’ la prima volta che un Pontefice entra in un tempio ebraico.

1988 – Formato il nuovo governo presieduto dal leader democristiano Ciriaco De Mita. L’indomani la cerimonia di insediamento.

2002 – Muore a Roma il cantante il cantante Alex Baroni per i postumi di un incidente motociclistico avvenuto il 19 marzo.

2004 – Quattro italiani, impegnati come guardie private, vengono sequestrati in Iraq dalle Falangi Maometto. Sono Maurizio Agliana, Umberto Cupertino, Fabrizio Quattrocchi e Salvatore Stefio.