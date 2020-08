ACCADDE OGGI 13 agosto

di MARIO MEDORI/ La tendenza dei giorni scorsi non cambia: piovono medaglie per l’Italnuoto agli Europei in vasca corta di Glasgow. Doppietta azzurra nei 100 rana donne: oro di Martina Carraro e medaglia d’argento per Arianna Castiglioni. La 26enne genovese in rimonta chiude in 1’04”51 davanti alla 22enne lombarda (1’05”01), […]