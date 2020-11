ACCADDE OGGI 11 novembre

1806- Muore Michelangelo Arcangelo Pezza, meglio noto come Fra’ Diavolo. Impiccato in Piazza Mercato a Napoli per ordine del generale francese Hugo. E’ stato per alcuni un semplice brigante, per altri un eroe della resistenza borbonica, nel periodo delle guerre napoleoniche.

1961- A Kindu, nell’ex Congo belga, 13 aviatori italiani, facenti parte delle forze di pace dell’Onu, vengono trucidati dai guerriglieri della fazione di Antoine Gizenga.

1992- Il Sinodo generale della Chiesa anglicana si riunisce per decidere sull’apertura del sacerdozio alle donne. L’esito del voto, seguito in diretta televisiva, sarà favorevole all’ordinazione sacerdotale femminile.

1994- Muore Anna Mencio, in arte Wanda Osiris. Dagli anni Trenta agli anni Cinquanta, è semplicemente la “Divina”, regina incontrastata del teatro di rivista e icona della stagione cinematografica dei “telefoni bianchi”.

1997- L’imprenditrice Silvia Melis, sequestrata i 12 febbraio a Nuoro, riesce a sfuggire ai suoi rapitori dopo 265 giorni di prigionia.

2004- Muore dopo una lunga agonia Yasser Arafat, l’uomo che per 40 anni ha guidato la lotta del popolo palestinese. Arafat si trovava da giorni in un ospedale militare alla periferia di Parigi. Il suo cuore ha smesso di battere alle 3 e 30 del mattino.