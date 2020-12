ACCADDE OGGI 11 dicembre

1909– Guglielmo Marconi viene insignito del premio Nobel per la Fisica. L’Accademia di Stoccolma conferisce il riconoscimento allo scienziato italiano e al tedesco Karl Ferdinand Braun per i loro contributi allo sviluppo del telegrafo senza fili.

1936- Edoardo VIII abdica a favore di suo fratello, il futuro Giorgio VI. Re e capo della Chiesa anglicana, Edoardo, invitato a tenere un comportamento conforme al suo ruolo, rinuncia alla corona per sposare l’americana, pluridivorziata, Wallis Warfield Simpson.

1941- Seconda Guerra Mondiale. A pochi giorni dall’attacco giapponese su Pearl Harbour, anche Italia e Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti.

1991- A Maastricht, i capi di Stato e di Governo dei dodici paesi aderenti alla CEE varano gli accordi che definiscono il raggiungimento dell’Unione Politica Europea e dell’Unione Monetaria Europea.

1994- Il Presidente Russo Boris Eltsin invia 40.000 soldati nella repubblica cecena per impedire la secessione. E’ l’inizio di una guerra durissima, costata la vita a duecentomila ceceni e venticinquemila soldati russi, costellata di episodi tristemente eclatanti -come quelli del Teatro Dubrovka e di Beslan.

2000 – La FIFA proclama il “calciatore del secolo” con una cerimonia a Roma. Premiati Diego Armando Maradona (il più votato su Internet) e Pelè (il più votato dagli esperti).

2003 – Il Senato approva la legge sulla procreazione assistita.

2004- Agli Europei di nuoto in vasca corta a Vienna gli italiani Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino vincono rispettivamente la medaglia d’argento nei 100 stile libero e nei 1500.

2013 – Il settimanale Time scegli Papa Francesco come “Persona dell’anno“. E’ la prima volta per un pontefice non europeo.

2019 – Per la prima volta in Italia una donna viene scelta come presidente della Corte Costituzionale: è Marta Cartabia, vice presidente da 2014. Resterà in carica fino al settembre 2020, quando scadrà il suo mandato novennale di giudice costituzionale iniziato nel 2011.