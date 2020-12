ACCADDE OGGI 10 dicembre

INTER, IL DISASTRO DI CONTE/ Champions: fallimento totale per la squadra nerazzurra che adesso è fuori da tutto. A San Siro il muro dello Shakhtar resiste. Madrid, nessun “biscotto” come paventato da molti: il Real le finali non le sbaglia, vince ed è primo. Amsterdam: un’altra notte da Dea e l’Atalanta centra il secondo passaggio di fila agli ottavi di finale

Sport