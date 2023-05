A chi e a che cosa è servita la visita di Zelensky a Roma al Papa (e poi a Parigi e a Berlino)? Non certo alla pace!

di SERGIO TRASATTI/ Il 14 gennaio scorso Emanuela Orlandi avrebbe compiuto 53 anni. Il 22 giugno prossimo invece saranno 38 anni dalla sua scomparsa. Chiuse tutte le indagini italiane e sempre in attesa dell’apertura di un’inchiesta vaticana, la famiglia Orlandi continua a fare indagini e accertamenti in privato; come far […]