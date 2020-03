7GIORNI IN SENATO (n. 71)/ Seduta lampo per l’emergenza anti-vurus e nuovo appuntamento per mercoledì 25 marzo. Intanto la visita di Palazzo Madama possibile con smartphone, tablet e pc

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO –

Mercoledì 18 marzo l’Aula si è riunita alle ore 16. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha comunicato all’Assemblea la presentazione da parte del Governo del decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico connesso all’emergenza coronavirus.

L’Assemblea ha poi osservato un minuto di silenzio per la senatrice Vittoria Bogo Deledda venuta a mancare a ieri.

In osservanza della regola, che prevede una specifica delega del capogruppo, la presidente non ha concesso la parola al senatore Di Nicola (M5S), ma ha assicurato che il problema del lavoro parlamentare in relazione all’emergenza sarà affrontato dalla Conferenza dei Capigruppo, già convocata al termine della seduta.

E’ stato presentato al Senato il ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 17 marzo, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

E’ stato assegnato alla Commissione Giustizia l’esame del ddl n. 1757 di conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

L’Assemblea, mercoledì 11 marzo ha approvato all’unanimità la proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) al Doc. LVII-bis n. 1 che autorizza lo scostamento e l’aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

La seduta è terminata alle ore 16:30.

L’Aula del Senato tornerà a riunirsi mercoledì 25 marzo alle ore 15 per comunicazioni del Presidente.