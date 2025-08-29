UNA TENDENZA CHE FA DISCUTERE/ Il ciuccio per adulti spopola in Cina e su TikTok: tra comfort e controversie

di ALESSIA ALIMONDA/ Se pensavi che il ciuccio fosse un oggetto riservato esclusivamente ai neonati, ti sbagli di grosso. Una nuova e bizzarra tendenza, rilanciata sui social e in particolare su TikTok, sta conquistando sempre più adulti, trasformando il ciuccio in un vero e proprio accessorio antistress. Ma questa moda, che ha già trovato fan tra celebrità del calibro di Neymar e Justin Bieber, nasconde più di un dibattito tra psicologi e dentisti.

Una moda virale con radici profonde. Nata in Cina e poi diffusasi a macchia d’olio, la tendenza del ciuccio per adulti si basa su un principio psicologico semplice ma efficace: la suzione è un meccanismo primitivo di auto-regolazione. In momenti di ansia o stress, tornare a un gesto infantile può offrire un senso di sicurezza e calma immediato. La psicologa Mariane Pires Marchetti definisce questo fenomeno come un “ritorno simbolico all’infanzia”, un modo per la mente e il corpo di trovare sollievo di fronte al sovraccarico emotivo della vita moderna. ​Ma l’uso del ciuccio non è solo una ricerca di comfort psicologico. Molti lo adottano per ragioni più pratiche, come aiuto per smettere di fumare. La sensazione orale offerta dal ciuccio può infatti contribuire a ridurre la “fissazione orale” tipica dei fumatori, alleggerendo così i sintomi dell’astinenza.

​Non solo una moda: l’infantilizzazione degli adulti. ​Questa nuova tendenza ha acceso un serio dibattito tra gli esperti, che la inquadrano nel più ampio fenomeno dell’infantilizzazione degli adulti. Accanto ad altre mode, come quella dei “baby reborn” (bambole iperrealistiche), il ciuccio solleva interrogativi su una società che sembra cercare rifugio in comportamenti regressive per sfuggire alle pressioni quotidiane. Sebbene possa apparire come una semplice eccentricità, gli esperti avvertono che dietro a questa abitudine potrebbe celarsi una vera e propria difficoltà a gestire le proprie emozioni in modo maturo.

Attenzione ai rischi: il parere dei medici. Prima di correre a comprare un ciuccio, è fondamentale conoscere i rischi per la salute. I dentisti, in particolare, avvertono che l’uso prolungato può avere conseguenze negative sulla salute orale:

• ​Morso aperto: lo spazio tra i denti anteriori aumenta, impedendo loro di chiudersi correttamente.

• ​Deglutizione infantile: la postura della lingua e la fonetica possono essere alterate.

• ​Dolore mandibolare: si possono verificare difficoltà nella masticazione e dolori articolari.

• ​Lesioni alla mucosa orale: il contatto prolungato può causare piccole ulcere e irritazioni. Inoltre, il ciuccio, se usato durante il sonno, può aumentare il rischio di soffocamento.

Conclusioni. Se da un lato il ciuccio per adulti risponde a un bisogno reale di comfort in un mondo frenetico, dall’altro non bisogna ignorare i potenziali danni. Gli esperti suggeriscono di ricorrere a metodi meno invasivi per gestire lo stress, come la meditazione o il supporto psicologico, e di non sottovalutare l’importanza di affrontare le proprie difficoltà in modo consapevole. La ricerca di una soluzione rapida può sembrare allettante, ma il vero benessere si costruisce su basi più solide.