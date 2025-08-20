GUERRA A GAZA/ L’Assoallenatori di Renzo Ulivieri in pressing sulla Figc di Gabriele Gravina: “Chiedere a Uefa e Fifa la sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali”

19 Agosto 2025

di FABIO CAMILLACCI/ Il conflitto in Medio Oriente smuove anche il mondo degli allenatori di calcio italiani. Con una lettera e tramite la loro associazione di categoria Aiac, i tecnici di casa nostra hanno chiesto al presidente della Figc Gabriele Gravina di mobilitarsi per Gaza e di inoltrare a Uefa e Fifa la richiesta di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. Tutto questo peraltro a un mese dalla doppia sfida della nostra Nazionale contro la selezione israeliana per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio.

La precisazione dell’Assoallenatori. L’Aiac nell’annunciare la sua iniziativa in favore del popolo palestinese, spiega: “Si tratta di un’azione non solo simbolica, una scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale, condivisa da tutto il gruppo dirigente. Dopo un primo passaggio all’interno del consiglio di presidenza, convocato da Ulivieri, il direttivo nazionale dell’Assoallenatori chiede che il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese”.

Le parole del presidente Aiac Renzo Ulivieri e del suo vice. Il popolare ‘Renzaccio’ ha dichiarato: “I valori di umanità, che sostengono quelli dello sport, ci impongono di contrastare azioni di sopraffazione dalle conseguenze terribili”. Gli ha fatto eco il vicepresidente Giancarlo Camolese: “Si può solo pensare a giocare, voltando la testa dall’altra parte: noi crediamo che non sia giusto. Troppi morti senza colpa. Tra loro anche tanti sportivi”.

