7 GIORNI in SENATO (n. 86)/ Due sedute dedicate alla ratifica di accordi internazionali con stati mezzo mondi

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO –

Martedì 7 luglio l’Aula ha iniziato i lavori alle ore 16:30. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 21 luglio: questa settimana saranno discussi ratifiche di accordi internazionali, il ddl dalla sede deliberante sulla cefalea primaria cronica, la relazione della Commissione d’inchiesta sui rifiuti; giovedì si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata con i Ministri dell’interno, della giustizia e dell’istruzione. La prossima settimana è prevista la discussione del decreto-legge rilancio; mercoledì 15 luglio alle ore 15 il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio straordinario europeo del 17 e 18 luglio. Martedì 21 luglio saranno discusse mozioni su tre argomenti indicati dalla maggioranza e tre argomenti indicati dall’opposizione.

L’Assemblea, a conclusione della discussione delle risoluzioni approvate dalle Commissioni esteri e difesa sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, ha approvato la risoluzione n. 21, la risoluzione n. 22 con votazione per parti separate e un ordine del giorno nel testo riformulato (v. allegato del resoconto stenografico). La senatrice Pacifico (M5S) ha relazionato sulle nuove missioni internazionali approvate all’unanimità in Commissione, soffermandosi in particolare sullo sminamento di territori, richiesto dall’esercito regolare libico, che consente all’Italia di aiutare la popolazione e di tornare a giocare un ruolo da protagonista in Libia. La seduta è termknata alle ore 20:00.

Mercoledì 8 luglio l`Aula ha iniziato i lavori con: 1. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (approvato dalla Camera dei deputati) – Relatori FERRARA e MIRABELLI (Relazione orale) (1491)

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 – Relatore FERRARA (Relazione orale) (1379)

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore AIROLA (Relazione orale) (1509)

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore PETROCELLI (Relazione orale) (1606)

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore PETROCELLI (Relazione orale) (1607)

6. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 – Relatrice PACIFICO Marinella (Relazione orale) (1403)

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore AIROLA (Relazione orale) (1508)

8. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 – Relatore MARILOTTI (Relazione orale) (1588)

9. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell’Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 – Relatore ALFIERI (Relazione orale) (1087)

10. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 – Relatore AIROLA (Relazione orale) (1384)

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore FERRARA (Relazione orale) (1701)

12. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore ALFIERI (Relazione orale) (1702)

13. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 – Relatore PETROCELLI (Relazione orale) (1385).

14. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore ALFIERI (Relazione orale) (1510)

15. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore ALFIERI (Relazione orale) (1700)-

16. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatrice MAIORINO Alessandra (Relazione orale) (1705)

17. Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatrice PACIFICO Marinella (Relazione orale) (1703)

18. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 (approvata dalla Camera dei deputati) – Relatore PETROCELLI (Relazione orale) (1704).