Forte adesione alla raccolta firme per la legge sul salario minimo a 9 euro. Pretesti per fermarla. Ostacoli dal governo Meloni

E’ partita in tutta Italia la campagna per la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge per la fissazione a 9 euro l’ora la cifra al di sotto della quale non può essere retribuito il lavoro. La campagna unitaria di Pd, M5s, Azione (Calenda senza Renzi), Avs e Più Europa per la raccolta delle firme sulla petizione a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Sui canali social delle forze che sostengono la legge si invitano i cittadini a firmare. Nasce anche una piattaforma unitaria on line, www.salariominimosubito.it. L’invito a firmare è promosso, sui rispettivi account social, dalla segretaria Pd, Elly Schlein (“mettici la firma”, è lo slogan), da Azione, il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e dal coportavoce dei Verdi Angelo Bonelli, a dal Movimento 5 stelle (nella foto il leader del Movimento, Giuseppe Conte).

Sui profili social del Pd si legge: “Abbiamo bisogno del vostro supporto per farla passare in Parlamento. È semplice, è immediato, basta firmare la petizione online al sito salariomininosubito.it o nei banchetti che allestiremo nelle piazze e alle Feste dell’Unita’!“.

Sugli account di Azione l’invito a firmare: “Il salario minimo è una misura presente da anni in tutti i Paesi del G7. L’unica eccezione riguarda l’Italia. È ora di invertire la rotta e garantire a cittadini che lavorano, rispetto e dignità. È un principio di civiltà sancito dalla nostra Costituzione. Abbiamo presentato al governo la nostra proposta. Ora sostienila anche tu, firma la petizione per il salario minimo subito: https://salariominimosubito.it“.

Anche i social di Sinistra Italiana rilanciano la petizione: “Metti la tua firma a supporto di una retribuzione giusta e per il salario minimo“.

Dare il massimo sostegno a questa iniziativa è indispensabile anche per contrastare la subdola tesi, artificiosamente diffusa dalla presidente del governo in carica, Giorgia Meloni, secondo cui potrebbe esserci il rischio che alcuni datori di lavoro di aziende che applicano un contratto collettivo su una retribuzione più alta dei 9 euro stabilita per contrattazione sindacale possano tentare di abbassare il livello retributivo dei loro dipendenti. Si tratta di una motivazione assurda, pretestuosa per bloccare questa legge: infatti ciò che è stato stabilito nei contratti frutto di trattative – sia nazionali che aziendali – firmati, in sede sia nazionale sia locale, non può essere intaccato al ribasso. Con la norma sul salario minimo, invece, si stabilisce che si pone fine – per legge – a retribuzioni miserabili praticate nel nostro paese da datori di lavoro che approfittano del bisogno assillante dei loro dipendenti di avere una occupazione, anche mal pagata. I

Inoltre va ricordato che negli altri paesi europei la norma del “salario minimo garantito” è praticata già da molto tempo (così come esiste il “reddito di cittadinanza”, che il governo Meloni ha cancellato, facendo leva sulla scoperta di alcune trasgressioni truffaldine attuate da persone che non ne avevano diritto e che sono state smascherate dalle inchieste della Guardia di Finanza con la collaborazione dei dirigenti dell’Inps, (giustamente) riferite dai mezzi di comunicazione, alcuni dei quali però usandole per denigrare il governo che aveva fatto quella legge a sostegno della povertà o della inabilità al lavoro.