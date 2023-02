Abbattuto nei cieli degli Stati Uniti il pallone-spia cinese per decisione di Biden. Sospetto che stesse monitorando siti militari, ma Pechino nega. Accertamenti in corso

Il pallone-spia cinese che stava sorvolando da un paio di giorni (non si è ancora capito con certezza a quale scopo) i cieli degli Stati Uniti è stato abbattuto “con successo” per mezzo di un missile aria-aria lanciato da un caccia F-22su ordine del presidente Biden, il quale ha tenuto a precisare di aver ordinato l’operazione mercoledì, ma di aver atteso fino al momento in cui il misterioso oggetto ha raggiunto “un luogo sicuro”.

Un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti ha detto alla Cnn che ci sono stati tre casi durante l’amministrazione Trump in cui la Cina ha sorvolato brevemente gli Stati Uniti continentali con un pallone di sorveglianza. I “palloni di sorveglianza del governo della Repubblica popolare cinese sono transitati brevemente negli Stati Uniti continentali almeno tre volte durante l’ amministrazione Trump e una volta sola all’inizio di questa amministrazione, ma mai per un periodo di tempo come questo”, ha spiegato Mark Esper, ex segretario alla Difesa in epoca Trump.

I resti del pallone-spia cinese saranno portati in un laboratorio dell’Fbi a Quantico, in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di intelligence americane, come riferisce la Cnn. Diverse navi della Marina e della Guardia Costiera degli Stati Uniti si trovano nell’area in cui è caduto il pallone e stanno proteggendo il perimetro individuato, ha detto un alto funzionario militare statunitense. Secondo il quale la Marina aveva previsto di dover recuperare i detriti in acque profonde, ma i resti si trovano a poco più di 14 metri, quindi il recupero sarà “abbastanza facile”. Il funzionario ha aggiunto che “i sommozzatori della Marina” scenderanno in acqua se necessario per assistere nell’operazione. Ci sono anche “navi senza equipaggio che possono immergersi per prendere la struttura e sollevarla sulla nave di recupero”.

Il ministro della Difesa Lloyd Austin sostiene che il pallone-spia è stato usato dalla Cina nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti e comunque il suo abbattimento è avvenuto in risposta a una “violazione inaccettabile” della sovranità americana. Il pallone-spia è stato abbattuto in acque americane, afferma Austin, spiegando che il presidente Biden mercoledì scorso “ha dato la sua autorizzazione” ad abbatterlo quando la missione poteva essere condotta senza rischi non necessari per la popolazione.

In vista dell’operazione la Federal Administration Aviation, l’autorità dell’aviazione americana, aveva annunciato la chiusura di tre aeroporti e parte dello spazio aereo del Nord e del Sud Carolina per “iniziative di sicurezza nazionale”. Il Dipartimento della Difesa aveva infatti sconsigliato a Biden di abbatterlo mentre sorvolava gli Stati Uniti perché avrebbe rappresentato un rischio per la popolazione proprio a causa dei detriti.

Sulla vicenda che ha già fatto saltare la missione a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken, è tornato Wang Yi, capo della diplomazia cinese, affermando che “le parti devono rimanere concentrate, comunicare in modo tempestivo, evitare giudizi errati e gestire le divergenze di fronte a situazioni inaspettate in modo freddo e professionale”. “La Cina si attiene con rigore al diritto internazionale. Non accettiamo alcuna speculazione o propaganda infondata”, ha aggiunto Wang, promosso poco più di un mese fa da ministro degli Esteri a capo della diplomazia del Partito comunista cinese.

Lo stesso ministero ha riaffermato che il pallone aerostatico incriminato è ad uso civile per le ricerche meteo e ha accusato a testa bassa i media e i politici Usa che “hanno approfittato” e usato “l’incidente come pretesto per attaccare e diffamare la Cina”.

Quanto a Blinken, avrebbe dovuto recarsi a Pechino in questo fine settimana per colloqui su una vasta gamma di questioni tra cui sicurezza, Taiwan, Covid e preparare un nuovo faccia a faccia Biden-Xi dopo quello di novembre 2022 al G20 di Bali. Ricordiamo che l’ultimo segretario di Stato Usa a Pechino era stato Mike Pompeo nel 2018 e fu snobbato dal presidente cinese.