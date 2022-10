Aggredito in casa a San Francisco il marito di Nancy Pelosi (che non c’era) da un uomo munito di martello che ha tentato di legarlo a una sedia

Paul Pelosi, il marito della presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi, è stato aggredito da un uomo, munito di un martello, entrato nell’abitazione della coppia a San Francisco gridando “dov’è Nancy?”. Nancy Pelosi non era in casa al momento dell’attacco. L’assalitore, identificato per il 42enne David Depape, è sotto la custodia della polizia, che sta indagando sulle motivazioni e le circostanze dell’aggressione. Paul Pelosi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

L’aggressore ha cercato di “legare” Paul Pelosi e ha detto: “Ora aspettiamo Nancy”, secondo quanto riferisce la Cnn citando alcune fonti.

L’Fbi è coinvolta nelle indagini sull’aggressione. L’uomo sarebbe entrato in casa dal retro intorno alle 2.27 del mattino di San Francisco, armato con un martello.

David Depape aveva postato sui social diverse teorie della cospirazione, dal Covid alla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio passando per le elezioni del 2020. Lo riporta Cnn.

Joe Biden ha sentito la speaker della Camera e le ha espresso il suo “sostegno dopo l’orribile attacco” di cui è stato vittima il marito. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, riferendo che il presidente è lieto del fatto che per Paul Pelosi è atteso un pieno recupero.