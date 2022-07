Ambulante nigeriano ucciso in strada con il suo bastone da invalido a Civitanova Marche

Un uomo di 52 anni di Settimo Torinese, Maurizio Gugliotta, è morto questa mattina a Torino per una coltellata al collo infertagli, durante una lite al mercatino di libero scambio “Il barattolo” in via Carcano, da un nigeriano di 27 anni, Khalid Be Greata, arrestato dalla Polizia Municipale. Gli agenti sono […]