Tragedia a l’Aquila: l’auto di una mamma andata ad accompagnare il figlio all’asilo, precipita nel giardino della scuola e uccide un bambino e ne ferisce altri quattro

Sono tre le ipotesi di reato per cui si indaga in merito alla ressa poi sfociata in tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. E altri 7 gli indagati, oltre ad un minorenne. E’ quanto ha reso noto la Procuratrice per i minorenni delle Marche, Giovanna Lebboroni, spiegando che si indaga per “omicidio preterintenzionale, lesioni […]