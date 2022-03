In Cina aereo con 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio si schianta in una zona montuosa del Guangxi. Messaggio di Mattarella

In Cina un Boeing 737 della China Eastern Airlines, con a bordo 123 passeggeri e i 9 membri dell’equipaggio, si è schiantato in una zona montuosa nella provincia meridionale del Guangxi. La compagnia China Eastern “ha espresso il cordoglio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio vittime dell’incidente aereo” ha inviato sue squadre sul luogo, impervio, dell’incidente e ha aperto una linea diretta per le famiglie delle vittime.

L’aereo, partito da Kunming e diretto a Guangzhou, ha improvvisamente perso quota nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng e provocando un vasto incendio. Lo riferiscono i media ufficiali, tra cui la Cctv e la Xinhua, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Sui social media in mandarino, intanto, sono state già diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano.

“Ho appreso con grande tristezza la notizia dello schianto sulle montagne del Guangxi del volo China Eastern 5735 diretto a Canton. Mentre sono in corso i soccorsi, desidero porgere a Lei, signor Presidente, e all’amico popolo cinese le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni del sincero e partecipe cordoglio degli italiani tutti e mio personale”. Questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping. Lo riporta il Quirinale.