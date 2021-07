Caldo da bollino arancione oggi a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti a causa della nuova fiammata dell’anticiclone africano, che da oggi riporta le temperature in Italia a raggiungere i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro. Invece in alcune zone del Nord sono previsti forti temporali con allerta gialla per il maltempo in particolare in Piemonte.