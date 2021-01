E’ stato il figlio ad uccidere Franco Colleoni, il titolare del ristorante di Dalmine “Il Carroccio”. Ha confessato ai carabinieri

E’ stato il figlio 34enne ad uccidere a Dalmine Franco Colleoni, 68 anni, titolare del ristorante “Il Carroccio” ed ex segretario provinciale a Bergamo della Lega Nord nonché ex consigliere provinciale dello stesso partito. I carabinieri di Bergamo lo hanno arrestato questa mattina dopo che l’uomo ha confessato. Il movente del delitto consisterebbe nei cattivi rapporti familiari legati soprattutto alla gestione del ristorante di famiglia. Nel corso della notte l’arrestato, durante l’interrogatorio, il giovane, che si chiama Francesco, ha ammesso ai militari una violenta colluttazione con il padre nel corso di una lite sulla gestione del ristorante, ma di non ricordare i particolari del delitto. In realtà l’uomo è morto perché pare che più volte, finito a terra durante la colluttazione, il figlio gli abbia sbattuto la testa sull’acciottolato del viottolo che dalla strada immette al ristorante. L’autopsia però dovrà stabilire se le cose sono andate esattamente così.

Uno dei figli di Franco Colleoni aveva ha trovato ormai privo di vita rincasando e aveva avvisato sua madre e l’altro fratello, che vivono nella stessa grande abitazione formata da più appartamenti e dove, al pianterreno, si trova anche il ristorante ‘Il Carroccio’ che Colleoni gestiva da oltre vent’anni. In un primo momento si era ipotizzato che si trattasse di un delitto commesso per rapina, ma poi le indagini dei carabinieri si sono indirizzate verso la pista familiare, anche perché non risultavano ammanchi di sorta.