GIUSEPPE GREZZI IL LUCANO CHE HA DATO A VALENCIA UNA ECCELLENTE VIVIBILITÀ AMBIENTALE.

di FRANCESCO MARIA PROVENZANO

Nel mio più recente viaggio in Spagna ho voluto incontrare di nuovo il nostro connazionale Giuseppe Grezzi che a Valencia è stato riconfermato assessore alla Mobilità Sostenibile e allo Spazio Pubblico con delega alla spiaggia e alla qualità acustica e dell’aria dopo che il 26 maggio la coalizione caratterizzata da una presenza significativa dei Verdi ha vinto le elezioni amministrative. Il dottor Grezzi – che è nato a Vico Equense sulla Costiera Sorrentina ma è lucano di adozione (la sua famiglia ha messo le radici a Latronico, in provincia i Potenza) – mi ha accolto nel suo ufficio di Calle Amedeo di Savoia, al civico n. 2 .

La prima cosa che gli chiedo riguarda i nuovi progetti di mobilità che – per il settore di cui si occupa – ha in mente dopo quelli molto innovativi realizzati nel mandato precedente, di cui ci siano occupati in una lunga conversazione pubblicata su questo giornale lo scorso anno.

Come imminente – mi risponde – c’è la pedonalizzazione della Piazza dell’Ayuntamiento (il Comune). Saranno 12.000 mq. di un’area pedonale nel cuore della città, che è il centro nevralgico dell’Urbe valenciana. Mentre per quelli futuri stiamo lavorando per la pedonalizzazione della Piazza della Reina a due passi dalla Cattedrale, dove si innalza, con i suoi 50,85 metri il Miguelete, che è il campanile in stile gotico valenziano, simbolo della città. La pedonalizzazione riguarderà una superficie di 10.000 metri quadrati con un appalto del valore di quasi 12 milioni di euro. La mia attenzione, oltre al centro della città, sarà rivolta anche ai suoi quartieri, di cui desidero migliorare la qualità della vita.

Domando ancora: Che cosa mi dice del progetto di pista ciclabile?

R: Stiamo ampliando la rete ciclabile affinché sia capillare in tutta la città perché c’è una forte domanda da parte dei cittadini per avere una maggiore mobilità e muoversi con più facilità, sia con le bici che con i monopattini, elettrici e non, che invadono ormai la città.

D: Quali interventi intende attuare per la spiaggia?

R: Sulle spiagge vogliamo ridurre i residui che vengono buttati e che vanno poi in mare. Creeremo dei divieti assoluti di fumo come già sono attuati su altre spiagge spagnole.

D: Quali nuovi interventi intende realizzare per l’ambiente?

R: Miglioreremo la qualità dell’aria, inquinata dalla circolazione delle auto, installando delle stazioni di controllo dell’aria per conoscere in dettaglio l’inquinamento atmosferico

D: Un’ultima domanda sulla politica nazionale debbo fargliela, e mi dica qual è il suo giudizio e che cosa si aspetta dal nuovo Governo Sanchez?

R: Finalmente per la prima volta nella storia recente spagnola (da quando è caduto il regime franchista) c’è un governo di una coalizione progressista che permette che ci siano diverse sensibilità nella gestione governativa. Da Valencia abbiamo la speranza che si facciano le riforme necessarie per trasformare la nostra città. Le riforme devono mirare all’obiettivo di dotare delle risorse economiche sufficienti alle competenze delle Comunità autonome e dei Comuni, in modo che possano essere dotati delle capaictà finanziarie necessarie a dare quei servizi ai cittadini che ne hanno il sacrosanto diritto.

Il nostro augurio è che questi progetti vengano recepiti e attuati. Spertiamo di poterne riparlare in una prossima occasione.

* Giuseppe Grezzi vive a València da 18 anni: ha lavorato da traduttore, ha fondato la Coop Ecovida dedicata ai servizi ambientali. Specializzato in mobilità e trasporti, è stato assistente alla Regione e al Comune. Eletto consigliere comunale nel 2015, e nominato vicesindaco, nonché assessore alla Mobilità Sostenible e allo Spazio Pubblico. E’ anche Presidente dell’azienda dei Trasporti EMT.