10° edizione di “Scegli il Contemporaneo”: il 6 maggio a Villa Borghese e il 7 maggio

Questa settimana doppio appuntamento con Scegli il Contemporaneo, il programma di eventi gratuiti, digitali e dal vivo, che dal 2017 avvicina il pubblico di tutte le età all’arte contemporanea con una serie di eventi, visite guidate e laboratori nei musei e luoghi della cultura della Capitale.

Giovedì 6 maggio, alle ore 17.30 la biologa Daniela Isola (laureata in Scienze Biologiche, perfezionamento in Igiene Ambientale e Master in Bioinformatica) accompagna adulti e bambini alla scoperta del Parco di Villa Borghese, con ritrovo a Piazzale Scipione Borghese 5, insieme allo storico dell’arte Michele Benucci e a un educatore museale di “Senza Titolo”.

Un percorso in presenza tra arte e scienza nello scenario naturalistico di Villa Borghese tra monumenti, sculture e fontane, condotto a più voci, che condurrà il pubblico delle famiglie e dei bambini a scoprire gli ecosistemi nascosti nelle opere d’arte a contatto con la natura, popolati da misteriosi organismi primordiali, strane colonie di alghe e piccole foreste di muschio. L’osservazione della realtà svelerà ai partecipanti quanti e quali fattori siano responsabili delle alterazioni e del deterioramento delle materie come i marmi pregiati e come il supporto della scienza sia determinante nella conservazione e il restauro delle sculture e dei monumenti presenti nei giardini e nei parchi delle nostre città. Prenotazione obbligatoria alla mail eduroma@senzatitolo.net.

Venerdì 7 maggio, sempre alle ore 17.30, lo street artist Hitnes terrà un laboratorio digitale online, in diretta su meet con prenotazione alla mail eduroma@senzatitolo.net, insieme a un educatore museale di “Senza Titolo”.

Al centro dell’appuntamento, il Museo di Anatomia comparata “Giovanni Battista Grassi”, Sapienza Università di Roma, la cui collezione di reperti consente di apprezzare le somiglianze tra specie differenti – dai pesci ai rettili, dalle scimmie ai grandi cetacei – e di comprendere l’equilibrio fra continuità evolutiva di tutti i vertebrati e adattamenti ad ambienti diversi. Un percorso che renderà possibile conoscere come l’osservazione della realtà e del mondo animale possa essere fonte di ispirazione non soltanto per gli scienziati e gli illustratori scientifici ma anche per l’immaginario degli artisti.

INFORMAZIONI: "Senza titolo" – Progetti aperti alla cultura

Per informazioni: tel. 349/5202151; www.senzatitolo.net